В Краснодаре власти пообещали отремонтировать Мариинский бульвар к концу июля

Власти Краснодара 11 мая назвали сроки окончания благоустройства Мариинского бульвара

Бульвар стал одним из лидеров рейтингового голосования по ремонту зеленых зон. Он расположен по улице октябрьской и имеет территорию почти в один гектар. Сейчас подрядная организация устанавливает там бордюры и укладывает тротуарную плитку.

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За время ремонта в Мариинском бульваре отремонтируют освещение, оборудуют детскую игровую площадку, поставят лавочки и светильники, уложат новый газон и высадят более тысячи кустарников.

Работы планируют закончить до 30 июля. Также глава Краснодара Евгений Первышов поручил привести в порядок памятник А. Суворову, который находится в центре бульвара и восстановить облицовочную плитку, сообщили 11 мая в пресс-службе администрации.