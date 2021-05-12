В Краснодаре власти пообещали отремонтировать Мариинский бульвар к концу июля
Власти Краснодара 11 мая назвали сроки окончания благоустройства Мариинского бульвара
Бульвар стал одним из лидеров рейтингового голосования по ремонту зеленых зон. Он расположен по улице октябрьской и имеет территорию почти в один гектар. Сейчас подрядная организация устанавливает там бордюры и укладывает тротуарную плитку.
За время ремонта в Мариинском бульваре отремонтируют освещение, оборудуют детскую игровую площадку, поставят лавочки и светильники, уложат новый газон и высадят более тысячи кустарников.
Работы планируют закончить до 30 июля. Также глава Краснодара Евгений Первышов поручил привести в порядок памятник А. Суворову, который находится в центре бульвара и восстановить облицовочную плитку, сообщили 11 мая в пресс-службе администрации.
Напомним, городские власти также пообещали в этом году благоустроить Симферопольский бульвар в Комсомольском микрорайоне