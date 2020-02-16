В Краснодаре проходит голосование по выбору зон для благоустройства. Вот, где можно проголосовать
Краснодарский край Елена Лободина
Краснодарцы 16 февраля голосуют за общественные зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году
Голосование проходит 10:00 до 18:00 во всех районах и пригородах Краснодара. Чтобы принять участие в выборах, необходимо взять документ, удостоверяющий личность, — например, паспорт или военный билет.
Всего для голосования отобрали 14 зон, проголосовать можно будет за пять. По итогам сформируется список, обновлять объекты в котором будут по мере поступления средств в бюджет.
Две из представленных на выбор зон находятся в Центральном округе:
Три — в Западном округе:
Четыре — в Карасунском округе:
И пять — в Прикубанском округе:
Пункты для голосования отмечены на карте, список адресов можно найти по ссылке.