В Краснодаре проходит голосование по выбору зон для благоустройства. Вот, где можно проголосовать

Краснодарский край

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Краснодарцы 16 февраля голосуют за общественные зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году

Голосование проходит 10:00 до 18:00 во всех районах и пригородах Краснодара. Чтобы принять участие в выборах, необходимо взять документ, удостоверяющий личность, — например, паспорт или военный билет.

Всего для голосования отобрали 14 зон, проголосовать можно будет за пять. По итогам сформируется список, обновлять объекты в котором будут по мере поступления средств в бюджет.

Две из представленных на выбор зон находятся в Центральном округе:

Три — в Западном округе:

Четыре — в Карасунском округе:

И пять — в Прикубанском округе:

Пункты для голосования отмечены на карте, список адресов можно найти по ссылке.

Благоустройство Выборы Краснодар

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