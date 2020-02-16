В Краснодаре проходит голосование по выбору зон для благоустройства. Вот, где можно проголосовать

Краснодарцы 16 февраля голосуют за общественные зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году

Голосование проходит 10:00 до 18:00 во всех районах и пригородах Краснодара. Чтобы принять участие в выборах, необходимо взять документ, удостоверяющий личность, — например, паспорт или военный билет.

Всего для голосования отобрали 14 зон, проголосовать можно будет за пять. По итогам сформируется список, обновлять объекты в котором будут по мере поступления средств в бюджет.

Две из представленных на выбор зон находятся в Центральном округе: