В Краснодаре начали приводить в порядок четыре зеленые зоны
Власти Краснодара 12 марта сообщили о начале благоустройства четырех зеленых зон
Планируется, что к осени в порядок приведут бульвары «Мариинский» и «Героев-Разведчиков», сквер имени Льва Толстого и Городской Сад «Сосновый». Эти зелёные зоны выбрали по итогам рейтингового голосования жителей.
На девятом внеочередном заседании Гордумы глава Краснодара Евгений Превышав заявил, что специалисты начали работы по благоустройству этих зеленых зон. Сейчас на территориях подрядчики занимаются демонтажными работами.
Бульвар «Мариинский» по улице Октябрьской в Западном округе
Площадь благоустройства составит 1 га. На этой территории планируют выложить 4,5 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 5,5 тыс. кв. метров рулонного газона, капитально отремонтировать освещение, обновить систему полива и бордюры, оборудовать детскую площадку и высадить 67 деревьев и 1 тыс. 198 кустарников.
Городской сад «Сосновый» в поселке Березовом по улице Малигонова
Площадь благоустройства составит более 7 га. На территории планируют:
- уложить 4,6 тыс. кв. метров асфальта, 10,7 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 58 тыс. кв. метров рулонного газона;
- капитально отремонтировать освещение;
- обновить системы автоматического полива и бордюры;
- оборудовать детские игровые и спортивные площадки и рекреационные зоны;
- установить оборудование для выгула собак и чугунное ограждение;
- высадить 398 деревьев и 9 тыс. 749 кустарников.
Сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне
Площадь благоустройства составит 2,5 га. На этой территории уложат 1,7 тыс. кв. метров асфальта, 9,8 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 14 тыс. кв. метров рулонного газона. Кроме того, в сквере отремонтируют освещение, обновят системы автоматического полива и бордюры, оборудуют детские игровые и спортивные площадки и рекреационные зоны, высадят 180 деревьев и 7 тыс. 510 кустарников.
Бульвар «Героев-Разведчиков» между улицами Черкасской и им. 40-летия Победы
Площадь бульвара составит более 2 га. На этой территории также уложат тротуарную плитку и рулонный газон, отремонтируют освещение, обновят системы полива и бордюры, высадят 636 деревьев и 4 тыс. 546 кустарников.
Кроме того, завершилось формирование земельного участка под благоустройство Николаевского бульвара — этот проект планируют реализовать в течение двух лет.