В Краснодаре начали приводить в порядок четыре зеленые зоны

Планируется, что к осени в порядок приведут бульвары «Мариинский» и «Героев-Разведчиков», сквер имени Льва Толстого и Городской Сад «Сосновый». Эти зелёные зоны выбрали по итогам рейтингового голосования жителей.

На девятом внеочередном заседании Гордумы глава Краснодара Евгений Превышав заявил, что специалисты начали работы по благоустройству этих зеленых зон. Сейчас на территориях подрядчики занимаются демонтажными работами.

Бульвар «Мариинский» по улице Октябрьской в Западном округе

Площадь благоустройства составит 1 га. На этой территории планируют выложить 4,5 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 5,5 тыс. кв. метров рулонного газона, капитально отремонтировать освещение, обновить систему полива и бордюры, оборудовать детскую площадку и высадить 67 деревьев и 1 тыс. 198 кустарников.