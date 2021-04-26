Краснодарцы выберут зеленые зоны для благоустройства

С 26 апреля жители Краснодара могут выбрать зеленую зону для благоустройства в 2022 году

С 26 апреля началось голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2022 году. Проголосовать могут все краснодарцы в возрасте от 14 лет. Сделать свой выбор можно до 30 мая по ссылке.

На голосовании представлены 23 территории, из которых нужно выбрать одну. Посмотреть примерные проекты благоустройства можно в спецразделе на сайте городской администрации.

На еженедельной городской планерке глава Краснодара Евгений Первышов призвал горожан голосовать и поблагодарил за участие во Всероссийском субботнике 24 апреля. Мэр отметил, что в городе еще остались места, которые необходимо привести в порядок, поэтому субботники будут продолжаться.