Краснодарцы выберут зеленые зоны для благоустройства

Краснодарский край

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С 26 апреля жители Краснодара могут выбрать зеленую зону для благоустройства в 2022 году

С 26 апреля началось голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2022 году. Проголосовать могут все краснодарцы в возрасте от 14 лет. Сделать свой выбор можно до 30 мая по ссылке.

На голосовании представлены 23 территории, из которых нужно выбрать одну. Посмотреть примерные проекты благоустройства можно в спецразделе на сайте городской администрации.

На еженедельной городской планерке глава Краснодара Евгений Первышов призвал горожан голосовать и поблагодарил за участие во Всероссийском субботнике 24 апреля. Мэр отметил, что в городе еще остались места, которые необходимо привести в порядок, поэтому субботники будут продолжаться.

Как писали Юга.ру, в Комсомольском микрорайоне Краснодара начали проектировать Народный парк. Жители микрорайона попросили класть в парке меньше плитки и сохранить деревья.

Благоустройство Краснодар Парки Растениеводство

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