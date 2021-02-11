В Краснодаре в 2021 году хотят высадить 25 тыс. деревьев и кустарников

Краснодарский край

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Власти Краснодара 10 февраля рассказали о планах высадить в 2021 году не менее 25 тыс. деревьев и кустарников

Зеленые насаждения планируют высадить в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» и компенсационного озеленения города. Кроме того, в 2021 году власти проведут инвентаризацию всего зеленого фонда. За счет средств бюджета в городе хотят благоустроить шесть зеленых зон — бульвары «Мариинский» и «Героев-Разведчиков», сквер Льва Толстого и Городской Сад «Сосновый», сквер в Молодежном микрорайоне. Также начнется благоустройство Николаевского бульвара.

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В 2020 году в краевой столице для обеспечения безопасности обследовали около 50 тыс. деревьев. Кроме того, специалисты впервые выполнили самую масштабную пересадку деревьев — 674 липы пересадили с разделительной полосы на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Всего в прошлом году в городе высадили около 23 тыс. деревьев и кустарников.

Напомним, в декабре портал Юга.ру публиковал объяснение властей, почему в городе спиливают здоровые на вид деревья. Кроме того, в мэрии рассказывали, что в 2020 году потратили около 400 млн рублей на озеленение города.

Благоустройство Краснодар Растениеводство

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