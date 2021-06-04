В Краснодаре сократят пешеходную зону по улице Красноармейской

Краснодарский край

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4 июля власти Краснодара рассказали про новую схему движения по улице Красноармейской

Напомним, улицу Красноармейскую и Рашпилевскую закрывали для движения транспорта в конце апреля. Пешеходные зоны появились согласно предварительному этапу проекта «7 улиц». Из-за этого в городе образовались пробки. 

Мэр Краснодара предложил не перекрывать улицу Рашпилевскую. Пешеходным оставили только участок улицы Красноармейской от Гоголя до Пашковской. Но это не помогло, люди продолжали жаловаться на неудобства, а на выходных там был транспортный коллапс.

Пешеходную зону решили сократить на один квартал. Так, 4 июня в 20:00 автомобили не смогут проехать по улице Красноармейской от Карасунской до Пашковской, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

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«Это сделано, в том числе, для создания оптимальных маршрутов объезда автомобильным транспортом пешеходного участка улицы», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В ближайшее время эта схема будет загружена в «Яндекс.Навигатор», чтобы автомобилисты могли планировать свои маршруты. Также по телефону: +7 903 412-01-01 работает горячая линия в Центре мониторинга дорожного движения и транспорта.

Также с 20:00 4 июня автобусы № 37, 37 и 106А вернулись на свои обычные маршруты. Другой общественный транспорт, который едет через этот участок дороги, будет ездить по разработанным схемам движения. Юга.ру публиковали их ранее.

Отметим, о перекрытии улицы мэрия сообщила за час. По наблюдениям журналиста Юга.ру, который сейчас находится в районе улицы Красноармейской, водители не знали о предстоящих изменениях, на месте образовалась пробка.

Такая схема движения теперь будет действовать в выходные и праздники:

Напомним, в рамках предварительного этапа проекта «7 улиц» реконструировали улицу Чапаева. Там теперь одностороннее движение.

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