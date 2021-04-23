В Краснодаре по выходным изменят маршруты 10 автобусов, которые ходят через центр

В Краснодаре с конца апреля в выходные и праздничные дни изменятся пути следования десяти автобусов

Напомним, с 23 апреля в краевом центре по выходным начнут перекрывать еще две дороги в рамках проекта «7 улиц». Так, пешеходным станет отрезок улицы Рашпилевской от Чапаева до Мира и участок Красноармейской от Гоголя до Длинной. Они будут закрыты для транспорта с вечера пятницы до ночи воскресенья. Кроме того, ограничения введут на участке улицы Орджоникидзе от Рашпилевской до Октябрьской.

В выходные и праздничные дни эти автобусы будут ходить по следующим схемам:

В пресс-службе администрации Краснодара 23 апреля сообщили, что из-за этого изменится схема движения десяти автобусных маршрутов — № 7А, 107А, 101, 111, 196, 201, 37, 45, 67 и 106А.

Уточнить пути следования или узнать время прибытия автобусов можно по горячей линии Центра мониторинга дорожного движения и транспорта по телефонам 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.

Ранее Юга.ру писали, что в мае в рамках проекта «7 улиц» на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Специалисты рассчитывают, что это не повлияет на дорожную ситуацию.