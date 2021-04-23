В Краснодаре по выходным изменят маршруты 10 автобусов, которые ходят через центр
В Краснодаре с конца апреля в выходные и праздничные дни изменятся пути следования десяти автобусов
Напомним, с 23 апреля в краевом центре по выходным начнут перекрывать еще две дороги в рамках проекта «7 улиц». Так, пешеходным станет отрезок улицы Рашпилевской от Чапаева до Мира и участок Красноармейской от Гоголя до Длинной. Они будут закрыты для транспорта с вечера пятницы до ночи воскресенья. Кроме того, ограничения введут на участке улицы Орджоникидзе от Рашпилевской до Октябрьской.
В пресс-службе администрации Краснодара 23 апреля сообщили, что из-за этого изменится схема движения десяти автобусных маршрутов — № 7А, 107А, 101, 111, 196, 201, 37, 45, 67 и 106А.
В выходные и праздничные дни эти автобусы будут ходить по следующим схемам:
- № 67 и № 106А пойдут от улицы Октябрьской по Гимназической, Красноармейской, Гоголя, Седина, Ленина, Октябрьской и далее по установленному маршруту;
- № 37 — от Мира по Красноармейской, Гоголя, Седина, Ленина, Октябрьской, Мира и далее по обычному маршруту;
- № 45 — от Мира по Октябрьской и далее по маршруту;
- № 7А, 107А и 101 — от Кооперативного рынка по Красноармейской, Гоголя, Седина, Ленина и далее по маршруту;
- № 111 — от Кооперативного рынка по Красноармейской, Гоголя, Янковского, Будённого, Тургеневскому мосту и далее по маршруту;
- № 196 и № 201 — по Красноармейской, Гоголя, Янковского, Будённого, Красной и далее по маршрутам.
Уточнить пути следования или узнать время прибытия автобусов можно по горячей линии Центра мониторинга дорожного движения и транспорта по телефонам 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.
Ранее Юга.ру писали, что в мае в рамках проекта «7 улиц» на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Специалисты рассчитывают, что это не повлияет на дорожную ситуацию.