Ночные пробки и первые прогулки. В Краснодаре сделали пешеходными улицы Красноармейскую и Рашпилевскую на выходные
В Краснодаре вечером 23 апреля перекрыли движение по еще двум улицам в центре города. Вот как это было
Напомним, в четверг 22 апреля в мэрии Краснодара сообщили, что начиная с этой пятницы начнут перекрывать для транспорта по выходным и праздникам еще два участка дорог в центре города.
По аналогии с улицей Красной станут пешеходными улица Рашпилевская (от Чапаева до Мира) и Красноармейская (от Гоголя до Длинной). Определенные ограничения в это время будут действовать и на улице Орджоникидзе — от Рашпилевской до Октябрьской.
Из-за этого изменится схема движения десяти автобусных маршрутов — № 7А, 107А, 101, 111, 196, 201, 37, 45, 67 и 106А. По какой схеме будут ходить и куда следует звонить, чтобы уточнить пути следования, можно прочитать здесь.
Мнение о проекте «7 улиц»:
Новые пешеходные зоны в столице Кубани появятся согласно проекту реконструкции исторического центра «7 улиц».
Урбанист и участник рабочей группы по проекту Миросла Валькович написал в своем телеграм-канале, что считает перекрытие Рашпилевской преждевременным и поспешным решением.
«Пока недостаточно для этого ни транспортных, ни экономических предпосылок. В качестве тестового перекрытия мы ничего не увидим, никакого эффекта не получим. Бизнес на временные решения реагировать не собирается, долгосрочные планы строить не будет. Там еще не сформированы ни точки притяжения, ни запрос», — объяснил Валькович.
При этом перекрытие Красноармейской урбанист назвал верной и давно назревшей мерой.
После 21:00 в соцсетях появились сообщения о том, что Рашпилевскую и Красноармейскую перекрыли. Пустые улицы и бетонные заграждения засняли корреспонденты ГТРК-Кубани.
Около 21:30 в телеграме «Типичный Краснодар» сообщили, что центр города встал в пробках из-за перекрытия улиц.
Нехарактерно плотный затор для этого времени наблюдался на улице Рашпилевской. При этом соседние улицы были свободны.
Краснодарка Ирина Дробот засняла сверху вид на пробку на Рашпилевской. По ее словам, после перекрытия улицы «наступил ад», при этом дорогу от припаркованного транспорта не расчистили.
Люди думают, что если они бибикают от психа или слушают громко музыку в пробке, то они крутые.— Ирина Дробот (@neru4naya) April 23, 2021
А я думаю, что конченные pic.twitter.com/7v2KpzVuMP
Впрочем, около 23:00 в паблике «Типичный Краснодар» опубликовали первые фотографии прогуливающихся людей по перекрытым улицам, в основном по Красноармейской.
Отметим, в пятницу вечером пробки в Краснодаре достигли 9 баллов, что на балл больше обычного. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», наиболее сложная ситуация была на следующих улицах — Южный обход к Тургеневскому шоссе (10 баллов), Красных Партизан в центр (9 баллов), Уральская из центра (9 баллов).