Ночные пробки и первые прогулки. В Краснодаре сделали пешеходными улицы Красноармейскую и Рашпилевскую на выходные

В Краснодаре вечером 23 апреля перекрыли движение по еще двум улицам в центре города. Вот как это было

Напомним, в четверг 22 апреля в мэрии Краснодара сообщили, что начиная с этой пятницы начнут перекрывать для транспорта по выходным и праздникам еще два участка дорог в центре города.

По аналогии с улицей Красной станут пешеходными улица Рашпилевская (от Чапаева до Мира) и Красноармейская (от Гоголя до Длинной). Определенные ограничения в это время будут действовать и на улице Орджоникидзе — от Рашпилевской до Октябрьской.

Из-за этого изменится схема движения десяти автобусных маршрутов — № 7А, 107А, 101, 111, 196, 201, 37, 45, 67 и 106А. По какой схеме будут ходить и куда следует звонить, чтобы уточнить пути следования, можно прочитать здесь.