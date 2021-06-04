В Краснодаре открылась выставка «Русский след» в Гималаях»

В экспозиции представлено 95 работ заслуженного художника России Сергея Дудко и его дочери Людмилы Александровой. В 2016 году они участвовали в экспедициях в Тибет и Непал в качестве художников, чтобы создать первую в мире галерею картин всех 14 высочайших горных вершин планеты.

«Эта выставка — новое видение художников-современников удивительного места на Земле, уникального в своем величии, энергетически притягательного для человека себя ищущего, пытающегося ощутить и прочувствовать свое единение со Вселенной», — рассказали в пресс-службе музея.

Выставка работает с 3 по 13 июня по улице Красной, 15. Посетить ее можно, записавшись по телефону: 8(861) 268-09-00 (звонить с понедельника по пятницу) или 8(861) 268-09-77 (звонки принимают в субботу и воскресенье). Стоимость билета 30-50 рублей.