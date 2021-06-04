В Краснодаре открылась выставка «Русский след» в Гималаях»
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко с 3 июня работает выставка «Русский след» в Гималаях»
В экспозиции представлено 95 работ заслуженного художника России Сергея Дудко и его дочери Людмилы Александровой. В 2016 году они участвовали в экспедициях в Тибет и Непал в качестве художников, чтобы создать первую в мире галерею картин всех 14 высочайших горных вершин планеты.
«Эта выставка — новое видение художников-современников удивительного места на Земле, уникального в своем величии, энергетически притягательного для человека себя ищущего, пытающегося ощутить и прочувствовать свое единение со Вселенной», — рассказали в пресс-службе музея.
Выставка работает с 3 по 13 июня по улице Красной, 15. Посетить ее можно, записавшись по телефону: 8(861) 268-09-00 (звонить с понедельника по пятницу) или 8(861) 268-09-77 (звонки принимают в субботу и воскресенье). Стоимость билета 30-50 рублей.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить еще несколько выставок. Так, для детей в ТРЦ «OZ Молл» работает интерактивная выставка «Мир кубиков» с экспонатами из Lego. В Музее Фелицына можно увидеть фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон», редкие монеты и экзотических насекомых. В выставочном зале представлена оригинальная графика Пикассо.
А в краснодарском арт-пространстве «Колос» откроется инсталляция Владимира Кандра «ВОЛНА», сделанная из трёх тонн мусора, выброшенного Чёрным морем.