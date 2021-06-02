Стадион «Кубань» в Краснодаре хотят капитально отремонтировать. Юга.ру собрали все обещания по реконструкции стадиона за последние 10 лет

Напомним, стадион «Кубань» построили в 1960 году, его вместимость — 35 тыс. 200 зрителей. В начале марта 2021 года и. о. генерального директора профессионального футбольного клуба «Кубань» Наталья Избицкая заявила о планах провести реконструкцию стадиона. По ее словам, будущий макет представят администрации Краснодара, ремонт проведут в ближайшие несколько лет. Предполагалось, что работы выполнят за счет госбюджета.

1 июня в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, как продвигается реконструкция стадиона «Кубань». Там уже почти завершили ремонт западной трибуны и краевого «Центра паралимпийской подготовки».

До конца июня там поменяют полы, электропроводку, электрооборудование, выполнят отделку стен и потолков. Также в планах к концу 2021 года закончить реставрацию западных мачт освещения и заменить световое табло. Работы выполняет дирекция по эксплуатации спортивных сооружений.

Планы по ремонту стадиона «Кубань» за последние 10 лет

Отметим, что это не первое обещание краевых властей отремонтировать стадион. Так, реконструкция стадиона проводилась и в 2012 году. Тогда планировали видоизменить табло и внешний облик трибун. А замена газона обошлась в 12 млн рублей.

Снова о ремонте стадиона заговорили в 2014‑м. В итоге объект решили отремонтировать к чемпионату мира по футболу 2018 года. После реконструкции стадион должен был стать крытым и двухъярусным. Глава краевой федерации футбола Иван Перонко говорил, что планируется увеличить вместимость стадиона, а проект реконструкции осуществят в два этапа — до ЧМ‑2018 и после. По оценкам Перонко, реконструкция стадиона обошлась бы в 2–3 млрд рублей.

В марте 2017-го вице-губернатор Николай Долуда сообщал, что реконструкция стадиона уже началась и что она обойдется в 140–150 млн рублей. Работы собирались завершить к концу 2017 года. При этом глава региона Вениамин Кондратьев объяснил, что стадион «Кубань» обновят как тренировочную площадку чемпионата, но масштабной реконструкции потом не планируется.