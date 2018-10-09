Министр спорта Кубани Чернова ушла в отставку

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова 8 октября покинула свой пост

Об увольнении министра порталу Юга.ру сообщил источник, близкий к краевой власти. Распоряжение об уходе Черновой подписали 8 октября.

Людмила Чернова стала министром спорта Краснодарского края в июле 2012 года. В прошлом чиновница была легкоатлеткой, чемпионкой Олимпиады-1980, трехкратной чемпионкой СССР, победительницей Кубка Европы.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля 2018 года Людмилу Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет футбольного клуба «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. Возбудили уголовное дело о превышении полномочий, чиновницу поместили под домашний арест.

Позже стало известно, что уголовное дело прекратили и Чернову выпустили из-под ареста. Однако 5 сентября источник сообщил, что она снова находится под следствием.