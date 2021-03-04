В Краснодаре хотят отремонтировать стадион «Кубань»

О планах по реконструкции стадиона, музея спортивных регалий и аллеи перед стадионом накануне рассказала и.о. генерального директора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая. По ее словам, будущий макет представят администрации Краснодара, а сам ремонт проведут в ближайшие несколько лет, сообщили «РБК Краснодар».

Планируется, что проект профинансируют из федерального бюджета. Кроме того, ПФК хочет создать детскую футбольную школу и академию в структуре клуба. Там будут обучать футболистов разных возрастов, первая группа — до 10 лет. Документацию по школе и академии подготовят до середины лета.

Кроме того, на пресс-конференции 3 марта представители клуба добавили, что не планируют участвовать в аукционе по продаже эмблемы ФК «Кубань», которую выставили на торги в феврале 2021 года.