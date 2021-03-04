В Краснодаре хотят отремонтировать стадион «Кубань»

Краснодарский край

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Профессиональный футбольный клуб «Кубань» заявил о планах провести реконструкцию стадиона

О планах по реконструкции стадиона, музея спортивных регалий и аллеи перед стадионом накануне рассказала и.о. генерального директора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая. По ее словам, будущий макет представят администрации Краснодара, а сам ремонт проведут в ближайшие несколько лет, сообщили «РБК Краснодар».

Планируется, что проект профинансируют из федерального бюджета. Кроме того, ПФК хочет создать детскую футбольную школу и академию в структуре клуба. Там будут обучать футболистов разных возрастов, первая группа — до 10 лет. Документацию по школе и академии подготовят до середины лета.

Кроме того, на пресс-конференции 3 марта представители клуба добавили, что не планируют участвовать в аукционе по продаже эмблемы ФК «Кубань», которую выставили на торги в феврале 2021 года.

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Напомним, стадион изначально планировали отремонтировать к ЧМ-2018. В марте 2017 года вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда говорил, что реконструкция «Кубани» уже началась и обойдется в 140-150 млн рублей. По его словам, на тренировочные предыгровые площадки выделяли 134 млн рублей, из них 70% — из федерального бюджета, 30% — из регионального.

Позже стало известно, что реконструкция стадиона должна была завершиться в ноябре 2017 года. Однако ни одна команда из участников ЧМ-2018 не захотела размещаться на арене желто-зеленых. Несмотря на это, деньги на ремонт стадиона были выделены, и работы ведутся, подчеркивала в апреле 2018 года министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Стадион «Кубань» ФК «Кубань» Футбол

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