Реконструкция стадиона «Кубань» завершится к 1 июня

Реконструкцию стадиона «Кубань» в Краснодаре, которую начали в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, завершат к июню

«По восточной стороне полностью завершают ремонт, к концу апреля ожидаем окончание реконструкции. К концу мая мы завершим беговые дорожки. Помимо реконструкции еще ведется капитальный ремонт», — рассказала Чернова.

Она отметила, что ранее на стадионе завершили остальные работы, например, отремонтировали подтрибунные помещения, в том числе конференц-зал, на основном поле обновили натуральный газон, на тренировочном — искусственное покрытие, передает ТАСС.

Напомним, «Кубань» должна была стать базой размещения сборной — участницы ЧМ-2018, для этого на стадионе провели реконструкцию, которая должна была завершиться в ноябре 2017 года. Однако ни одна команда не захотела размещаться на арене желто-зеленых. Несмотря на это, деньги на ремонт стадиона были выделены, и работы ведутся, подчеркнула министр.

«Это все постфутбольное наследие, наверное, даже важнее, чем если бы там выбрана была площадка», — выразила мнение Людмила Чернова.