Реконструкция стадиона «Кубань» завершится к 1 июня
Реконструкцию стадиона «Кубань» в Краснодаре, которую начали в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, завершат к июню
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что работы завершат к 1 июня.
«По восточной стороне полностью завершают ремонт, к концу апреля ожидаем окончание реконструкции. К концу мая мы завершим беговые дорожки. Помимо реконструкции еще ведется капитальный ремонт», — рассказала Чернова.
Она отметила, что ранее на стадионе завершили остальные работы, например, отремонтировали подтрибунные помещения, в том числе конференц-зал, на основном поле обновили натуральный газон, на тренировочном — искусственное покрытие, передает ТАСС.
Напомним, «Кубань» должна была стать базой размещения сборной — участницы ЧМ-2018, для этого на стадионе провели реконструкцию, которая должна была завершиться в ноябре 2017 года. Однако ни одна команда не захотела размещаться на арене желто-зеленых. Несмотря на это, деньги на ремонт стадиона были выделены, и работы ведутся, подчеркнула министр.
«Это все постфутбольное наследие, наверное, даже важнее, чем если бы там выбрана была площадка», — выразила мнение Людмила Чернова.
Она сообщила, что после реконструкции на стадионе будут проводить разные мероприятия и состязания, например, вскоре планируются всероссийские соревнования по легкой атлетике.
Стадион «Кубань» построили в 1960 году, его вместимость — 40 тыс. зрителей.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
Изначально планировалось, что на Кубани будет девять тренировочных площадок — две в Геленджике, две в Анапе, одна в Краснодаре и четыре в Сочи, но позже было объявлено, что единственной тренировочной базой ЧМ-2018 в краевом центре станет Академия ФК «Краснодар», изначально не заявленная на мундиаль. Базы в станице Анапской и на стадионе «Кубань» не выбрала ни одна сборная.
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