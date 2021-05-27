Башню на горе Ахун в Сочи, которую построили более 80 лет назад, собрались отреставрировать

Администрация Краснодарского края 26 мая сообщила о готовности проекта по реставрации башни на горе Ахун в Сочи

Башню на вершине горы Большой Ахун построили в 1936 году. Для строительства здания специально проложили дорогу в 11 км. Капитальный ремонт башни последний раз проводили в 2004 году.

В июне 2019 года башню закрыли для посещений после того, как в нее ударила молния. Здание получило значительные повреждения, в сентябре его признали аварийным. Позже специалисты дали рекомендации по реставрации башни.

В пресс-службе администрации Краснодарского края 26 мая сообщили, что проектная документация по реставрации башни уже готова. С 2019 года, как собственник получил задание на проведение работ по сохранению памятника, там провели историко-архивные, библиографические, архитектурные и инженерно-технические исследования.

По проекту предусмотрено усиление строительных конструкций здания, реставрация фасадов, наружной лестницы, каменного ограждения террасы и демонтаж поздних пристроек. Проект прошел историко-культурную экспертизу, сейчас его изучают специалисты.