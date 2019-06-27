Башня на горе Ахун представила Краснодарский край на выставке «Россия в миниатюре»
В московском парке Царицыно открылась выставка «Россия в миниатюре». Краснодарский край на ней представила копия смотровой башни на горе Ахун в Сочи
Всего выставка включает 80 известных российских достопримечательностей из разных регионов страны в масштабе 1:50. Это самый масштабный проект за всю историю архитектурного моделирования в России, отметили организаторы. Миниатюры распределены по участку площадью в полтора гектара, осмотреть их можно в течение часа.
Среди миниатюр — Московский Кремль, Казанский кафедральный собор (Санкт-Петербург), мечеть «Сердце Чечни» (Грозный), Кафедральный собор в Калининграде, Музей истории Оренбурга, уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан», скульптура «Родина-мать зовет!» (Волгоград), Музей геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск) и другие дворцы, замки, соборы, железнодорожные вокзалы и музеи.
Смотровая башня на горе Ахун была построена в 1935-1936 гг. по проекту архитектора Воробьева. Ее высота 30,5 метра. Башня является памятником архитектуры федерального значения и одной из визитных карточек курорта. 25 июня объект закрыли для посещения туристов — в башню ударила молния, и в ней образовались трещины. На ремонт потребуется не менее месяца.
По словам автора проекта Виктора Жиленко, над созданием парка работала команд из 60 специалистов в разных областях в течении пяти лет. Все архитектурные копии очень точные, с высокой степенью детализации.
«Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно прочесть вывески на дверях учреждений», — рассказал Жиленко.
Организаторы выставки отмечают, что основная задача проекта — увеличить популярность внутреннего туризма в стране и познакомить горожан и гостей столицы с архитектурными памятниками России.
Выставка «Россия в миниатюре» в Царицыно работает ежедневно с 10 до 22 часов, она будет открыта до 25 октября. Экскурсии с гидом проводятся каждые 15 минут. Подробней о выставке можно узнать на сайте minirf.ru.
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