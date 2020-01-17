В Сочи планируют к лету закончить ремонт разрушенной молнией башни на горе Ахун

В Сочи башню на горе Ахун планируют открыть после реконструкции к новому летнему туристическому сезону

Башню на горе Ахун закрыли для посещений в июне 2019 года после того, как в нее ударила молния. В здании образовались трещины, оно получило значительные повреждения. В сентябре специалисты проверили техническое состояние строения и признали его аварийным.

Снова открыть башню для посещений планируют к началу курортного сезона. Об этом стало известно на рабочей встрече главы города Сочи Алексея Копайгородского и директора ФГБУ «Сочинский национальный парк» Павла Хоценко.

Специалисты уже провели обследование и дали рекомендации по реставрации башни. Каркас укрепят при помощи стяжки армопоясами [так называют железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру — Юга.ру] двух верхних ярусов, сообщили 17 января в пресс-службе мэрии Сочи.

А в пресс-службе Сочинского нацпарка добавили, что башня на горе Ахун — одно из значимых мест курорта. И заявили, что условия, которые позволят туристам и жителям города безопасно посещать ее, будут созданы в кратчайшие сроки.