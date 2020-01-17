В Сочи планируют к лету закончить ремонт разрушенной молнией башни на горе Ахун
В Сочи башню на горе Ахун планируют открыть после реконструкции к новому летнему туристическому сезону
Башню на горе Ахун закрыли для посещений в июне 2019 года после того, как в нее ударила молния. В здании образовались трещины, оно получило значительные повреждения. В сентябре специалисты проверили техническое состояние строения и признали его аварийным.
Снова открыть башню для посещений планируют к началу курортного сезона. Об этом стало известно на рабочей встрече главы города Сочи Алексея Копайгородского и директора ФГБУ «Сочинский национальный парк» Павла Хоценко.
Специалисты уже провели обследование и дали рекомендации по реставрации башни. Каркас укрепят при помощи стяжки армопоясами [так называют железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру — Юга.ру] двух верхних ярусов, сообщили 17 января в пресс-службе мэрии Сочи.
А в пресс-службе Сочинского нацпарка добавили, что башня на горе Ахун — одно из значимых мест курорта. И заявили, что условия, которые позволят туристам и жителям города безопасно посещать ее, будут созданы в кратчайшие сроки.
Башня расположена на вершине горы Большой Ахун на высоте 663 метров над уровнем моря. Ее построили в 1936 году во время масштабной реконструкции Сочи по распоряжению Иосифа Сталина. Для строительства здания до вершины горы специально проложили дорогу в 11 км. Смотровую башню построили за десять месяцев по проекту архитектора Воробьева. Капитальный ремонт башни последний раз проводили в 2004 году.
Достопримечательность настолько известна, что в июне копия смотровой башни на горе Ахун представила Краснодарский край на выставке «Россия в миниатюре».
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