В Сочи можно будет посещать башню Ахун до часу ночи

Расписание поменяется в связи с увеличением светового дня. С 22 марта посещать смотровую площадку будет можно ежедневно днем с 9:00 до 18:00, вечером и ночью с 18:15 до 1:00. На башню разрешено подниматься только с информационным сопровождением и не более чем на 20 минут. В группу будут набирать до 20 человек. Временные промежутки между посещениями — 15 минут.