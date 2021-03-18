В Сочи можно будет посещать башню Ахун до часу ночи
В Сочи в конце марта изменилось расписание работы смотровой площадки
Расписание поменяется в связи с увеличением светового дня. С 22 марта посещать смотровую площадку будет можно ежедневно днем с 9:00 до 18:00, вечером и ночью с 18:15 до 1:00. На башню разрешено подниматься только с информационным сопровождением и не более чем на 20 минут. В группу будут набирать до 20 человек. Временные промежутки между посещениями — 15 минут.
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В пресс-службе Сочинского нацпарка 17 марта также напомнили о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.
Помимо башни, открыты для посещения Дендрарий, 33 водопада, Змейковские водопады и Агурские водопады.
Как писали Юга.ру, сочинский парк аттракционов планирует открыться 19 марта.