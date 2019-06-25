Из-за удара молнии в Сочи закрыли башню на горе Ахун

В Сочи смотровую башню на горе Ахун с 22 июня закрыли для посещения туристов

По информации представителя пресс-службы, на ремонт потребуется не менее месяца.

«Из-за удара молнии в башне образовались трещины, она получила серьезные повреждения. Внутри башни стало опасно находиться, поэтому объект закрыт для туристов», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Сочинского национального парка.

В минувшие выходные, когда над Сочи проходил грозовой фронт, в здание ударила молния.

Смотровая башня на горе Ахун была построена в 1935-1936 году по проекту архитектора Воробьева. Ее высота 30,5 метра. Башня является памятником архитектуры федерального значения и одной из визитных карточек курорта. Высота горы Большой Ахун — 663 метра над уровнем моря.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в одно из старейших растений сочинского дендрария — 72-летнюю секвойю — попала молния и надвое расколола 28-метровый ствол. Дерево пришлось спилить.

В середине июня в Кавказском заповеднике из-за удара молнии произошел лесной пожар.