Башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной

Баншю закрыли в июне из-за удара молнии. Специалисты проверили техническое состояние строения. Ее признали аварийной. Одна из главных рекомендаций — ограничение доступа людей в башню. Предварительная стоимость работ будет известна после завершения проекта реставрации, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Башня расположена на вершине горы Большой Ахун на высоте 663 м над уровнем моря. Ее построили в 1936 году во время масштабной реконструкции Сочи по распоряжению Иосифа Сталина. Для ее строительства до вершины горы специально проложили дорогу в 11 км. Смотровую башню построили за десять месяцев по проекту архитектора С. Воробьева. Капитальный ремонт башни последний раз проводили в 2004 году.

Достопримечательность настолько известна, что в июне копия смотровой башни на горе Ахун представила Краснодарский край на выставке «Россия в миниатюре».