Башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной

Краснодарский край

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В Сочи в сентябре обследовали смотровую башню на горе Большой Ахун

Баншю закрыли в июне из-за удара молнии. Специалисты проверили техническое состояние строения. Ее признали аварийной. Одна из главных рекомендаций — ограничение доступа людей в башню. Предварительная стоимость работ будет известна после завершения проекта реставрации, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Башня расположена на вершине горы Большой Ахун на высоте 663 м над уровнем моря. Ее построили в 1936 году во время масштабной реконструкции Сочи по распоряжению Иосифа Сталина. Для ее строительства до вершины горы специально проложили дорогу в 11 км. Смотровую башню построили за десять месяцев по проекту архитектора С. Воробьева. Капитальный ремонт башни последний раз проводили в 2004 году. 

Достопримечательность настолько известна, что в июне копия смотровой башни на горе Ахун представила Краснодарский край на выставке «Россия в миниатюре».

Сочи

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