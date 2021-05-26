Суд решил не сносить гостиницу на дюнах в Анапе, которую раскритиковал губернатор Кондратьев
26 мая стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края принял решение не сносить гостиницу в Анапе, которая построена с нарушениями
Напомним, в июле 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями. Тогда краевые власти раскритиковали строительство гостиницы на Джеметинском проезде. Она должны была быть высотой в три этажа, но на объекте начали возводить четвёртый этаж.
Речь идёт о гостинице по адресу Джеметинский проезд, 12а. В паспорте объекта сказано, что заказчиком строительства является Фёдор Янишогло, а подрядчиком — по всей видимости, его сын Евгений Янишогло. Администрация Анапы подала в суд Янишогло старшего с требованием снести четвёртый этаж гостиницы.
Суд не нашёл причин сносить объект. Судья обязала убрать только пристройку КПП на территории гостиницы, сообщила 26 мая «Эковахта по Северному Кавказу».
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Отметим, в 2019 году анапский депутат и предприниматель Евгений Янишогло возвёл капитальные постройки на территории, которую отвели под парк аттракционов по улице Скифской, 68 на Благовещенской косе. Администрация Анапы подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием убрать постройки, так как не давала разрешение на строительство. Кроме того, самострои появились на участке, который с 2017 года стал особо охраняемой территорией природного значения — «Анапская пересыпь». Тогда Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование о сносе.
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Ранее Юга.ру писал о подобных случаях. Так, в Красной Поляне снесли гостиницу, признанную незаконной. А власти Краснодара через суд добивались сноса самовольно построенного отеля с баней на улице Красных Партизан.