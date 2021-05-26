Суд решил не сносить гостиницу на дюнах в Анапе, которую раскритиковал губернатор Кондратьев

26 мая стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края принял решение не сносить гостиницу в Анапе, которая построена с нарушениями

Напомним, в июле 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями. Тогда краевые власти раскритиковали строительство гостиницы на Джеметинском проезде. Она должны была быть высотой в три этажа, но на объекте начали возводить четвёртый этаж.

Речь идёт о гостинице по адресу Джеметинский проезд, 12а. В паспорте объекта сказано, что заказчиком строительства является Фёдор Янишогло, а подрядчиком — по всей видимости, его сын Евгений Янишогло. Администрация Анапы подала в суд Янишогло старшего с требованием снести четвёртый этаж гостиницы.

Суд не нашёл причин сносить объект. Судья обязала убрать только пристройку КПП на территории гостиницы, сообщила 26 мая «Эковахта по Северному Кавказу».