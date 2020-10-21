Власти Краснодара через суд хотят добиться сноса незаконной гостиницы с баней на улице Красных Партизан

Краснодарский край

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В телеграм-канале мэрии Краснодара 21 октября объяснили ситуацию с незаконно возникшей баней, где есть гостевые номера

Телеграм-канал Blablawoman 21 октября обратил внимание на постройку на улице Красных Партизан. В паблике отметили, что там строится деревянный дом вплотную к офисному центру.

В официальном телеграм-канале администрации Краснодара прокомментировали ситуацию. Там отметили, что управление муниципального контроля обратилось в Арбитражный суд с иском о сносе капитального объекта «ПАР-ХАУС, Баня, гостевые номера», расположенного на Красных Партизан, 138. Слушание по делу назначено на 2 ноября.

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«Владелец участка самовольно, без каких-либо разрешений, реконструировал двухэтажный дом: возвел также двухэтажную с мансардным этажом пристройку, значительно увеличив площадь дома, начал работы по строительству подземного этажа. Кроме того, судя по вывеске, на объекте идет коммерческая деятельность», — сообщили в управлении муниципального контроля.

В ведомстве подчеркнули, что претензионная работа в суде началась в августе, после чего на участок и постройки на нем был наложен арест. Кроме того, управление муниципального контроля направило в Росреестр запрет на какие-либо регистрационные действия с этой недвижимостью.

Как писали Юга.ру, накануне в краснодарском поселке Знаменском начался снос двух самостроев на одном участке.

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