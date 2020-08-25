В Красной Поляне снесли гостиницу, признанную незаконной

В Сочи судебные приставы в августе инициировали снос гостевого дома, который признали незаконно построенным

Гостиницу-самострой возвели в поселке Красная Поляна на площади 500 кв. метров. В пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю 25 августа рассказали, что хозяйка отеля отказалась выполнить решение суда о сносе самовольной постройки.

В итоге работы выполнила подрядная организация. С ответчицы эти расходы будут взысканы принудительно.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру рассказали, что с начала 2020 года было подготовлено около 100 уведомлений о выявлении самовольных построек. Материалы по ним уже переданы в суд.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи в конце июня приступили к сносу четырех зданий, признанных самостроями.