В Красной Поляне снесли гостиницу, признанную незаконной

Краснодарский край

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В Сочи судебные приставы в августе инициировали снос гостевого дома, который признали незаконно построенным

Гостиницу-самострой возвели в поселке Красная Поляна на площади 500 кв. метров. В пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю 25 августа рассказали, что хозяйка отеля отказалась выполнить решение суда о сносе самовольной постройки. 

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В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру рассказали, что с начала 2020 года было подготовлено около 100 уведомлений о выявлении самовольных построек. Материалы по ним уже переданы в суд.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи в конце июня приступили к сносу четырех зданий, признанных самостроями.

Красная Поляна Недвижимость Самострой Сочи Судебные приставы УФССП

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