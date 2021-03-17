В дюнах Анапы снесли два самостроя, которые возвел депутат городского совета

Установлено, что администрация Анапы предоставила предпринимателю в аренду участок на улице Скифской, 68. На нем планировалось создать парк аттракционов. Вместо этого там появились капитальные объекты, хотя у застройщика не было разрешения на это.

В 2019 году власти курорта подали в суд, чтобы признать объекты самостроями и добиться их сноса. В июне 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование о сносе, сообщила пресс-служба краевой администрации 17 марта.

Согласно данным РБК, в 2019 году самострои на Скифской, 68 возвел анапский депутат и предприниматель Евгений Янишогло. В иске мэрии против застройщика отмечалось, что администрация не разрешала проводить такие работы. Кроме того, здания появились на участке, который с 2017 года стал особо охраняемой территорией природного значения, писало издание.



При этом в марте 2021 года администрация края давала информацию о том, что в 2018 году Анапский городской суд разрешил некоему предпринимателю построить на улице Скифской спортивную базу из шести блоков высотой не более трех этажей.