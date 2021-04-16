В трех районах Сочи сносят 12 самовольных построек

В администрации Сочи 15 апреля сообщили, что на курорте сносят 12 объектов самовольного строительства

Спецтехника демонтирует объекты, признанные судом незаконными, в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта. Так, например, самовольной постройкой оказался многоквартирный дом площадью 460 кв. метров. Он находился в садовом товариществе БФО «Мацеста-3» в переулке Лечебном Хостинского района.

В ближайшее время в Сочи собираются снести еще два незаконных объекта. Там сейчас проводятся подготовительные работы.