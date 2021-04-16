В трех районах Сочи сносят 12 самовольных построек

Краснодарский край

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В администрации Сочи 15 апреля сообщили, что на курорте сносят 12 объектов самовольного строительства

Спецтехника демонтирует объекты, признанные судом незаконными, в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта. Так, например, самовольной постройкой оказался многоквартирный дом площадью 460 кв. метров. Он находился в садовом товариществе БФО «Мацеста-3» в переулке Лечебном Хостинского района.

В ближайшее время в Сочи собираются снести еще два незаконных объекта. Там сейчас проводятся подготовительные работы.

Всего с начала 2021 года в городе выявили около 70 зданий с признаками самовольного строительства. Для сноса таких построек в Сочи хотят создать специализированное предприятие, рассказали 15 апреля в пресс-службе мэрии курорта.

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С незаконной застройкой в Сочи пытаются бороться уже не первый год. Так, в 2018 году на курорте снесли 152 здания, признанных незаконными, в 2019-м собирались отправить под снос еще 54 объекта, а в 2020-м в городе выявили 290 нелегальных постройки.

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