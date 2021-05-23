Модель из Краснодара стала лицом французского журнала

Краснодарка Анна Киндалова попала на обложку майского выпуска журнала Cosmopolitan во Франции

Анна Киндалова живет в Краснодаре и работает под модельным псевдонимом Anny Kind. Съемка на обложку Cosmopolitan проходила под патронажем французского агентства Mademoiselle. «Для меня это не первая обложка. Был другой французский журнал Sacrebleu, одно диджитал-издание, но, конечно, Cosmopolitan — совсем другой масштаб», — рассказала Киндалова порталу Юга.ру.

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По ее впечатлениям, съемка для обложки Cosmopolitan сильно отличалась не только от тех, что делают для внутренних страниц журналов, но и от всех других обложек. Кадры, отснятые в течение четырех часов, по большей части различались только одеждой и фоном.

«Согласно политике журнала, на обложке надо выглядеть максимально дружелюбно и открыто, чтобы привлечь внимание как можно большей аудитории и никого не отталкивать даже на подсознательном уровне. Поэтому креатива в такой съемке минимум: позировать можно только смотря прямо в камеру и улыбаясь. О сумасшедшем макияже или прическе даже речи не заходит», — объяснила модель.

Впрочем, вскоре жители Франции увидят краснодарскую модель и в более дерзких образах — в апреле девушка приняла участие в двух рекламных кампаниях.

«В апреле этого я отсняла два кампейна, которые должны вот-вот выйти. Кампейн, он же рекламная кампания, — это имиджевая съемка бренда, которая показывает основное настроение коллекции. Все модели хотят получить именно съемки кампейна: это престижнее, твои фото будут висеть в магазинах, на начальной странице сайта. Да и сам процесс всегда творческий и интересный», — рассказала Киндалова.

По мнению девушки, несмотря на высокую конкуренцию, в индустрии моды все друг друга поддерживают и радуются успехам. «Я бы даже сказала, что успех кого-то другого служит внутренней мотивацией. Мол, если она смогла, то и я смогу! Встречаются, конечно, те кто завидуют или критикуют — но не более того. Подстав в стиле «насыплю ей молотое стекло в тональник» я не встречала», — отметила собеседница.