Роман Уваров из Краснодара стал участником реалити-шоу «Подиум» на «Пятнице!»

Краснодарский край, Вся Россия

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Краснодарский дизайнер Роман Уваров стал участником реалити-шоу «Подиум» на телеканале «Пятница!»

Проект — российская адаптация одноименного американского шоу с Хайди Клум. В жюри вошли модный эксперт Тим Ильясов и известный российский кутюрье Валентин Юдашкин. Ведущей стала блогер Мария Миногарова — участница шоу «Топ-модель по-русски».

Отбор в реалити прошел и молодой краснодарский дизайнер Роман Уваров. Среди призов проекта — возможность создать коллаборацию с компанией Faberlic и 1 млн рублей на развитие собственного бренда одежды, сообщает пресс-служба канала «Пятница!».

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17 октября в Москве в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Уваров презентовал весенне-летнюю коллекцию бренда RomaUvarovDesign, посвященную «болотному гламуру». Отражение в одежде нашли камыши и тина, темная вода, раковины, панцири улиток и разнообразная фауна.

Проект «Подиум» выходит по четвергам в 21:00.

© Фото из группы ROMA UVAROV design «ВКонтакте» vk.com/romauvarovdesign
© Фото из группы ROMA UVAROV design «ВКонтакте» vk.com/romauvarovdesign
© Фото из группы ROMA UVAROV design «ВКонтакте» vk.com/romauvarovdesign
© Фото из группы ROMA UVAROV design «ВКонтакте» vk.com/romauvarovdesign
Краснодар Мода
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