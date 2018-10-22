Роман Уваров из Краснодара стал участником реалити-шоу «Подиум» на «Пятнице!»

Краснодарский дизайнер Роман Уваров стал участником реалити-шоу «Подиум» на телеканале «Пятница!»

Проект — российская адаптация одноименного американского шоу с Хайди Клум. В жюри вошли модный эксперт Тим Ильясов и известный российский кутюрье Валентин Юдашкин. Ведущей стала блогер Мария Миногарова — участница шоу «Топ-модель по-русски».

Отбор в реалити прошел и молодой краснодарский дизайнер Роман Уваров. Среди призов проекта — возможность создать коллаборацию с компанией Faberlic и 1 млн рублей на развитие собственного бренда одежды, сообщает пресс-служба канала «Пятница!».