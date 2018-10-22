Роман Уваров из Краснодара стал участником реалити-шоу «Подиум» на «Пятнице!»
Краснодарский дизайнер Роман Уваров стал участником реалити-шоу «Подиум» на телеканале «Пятница!»
Проект — российская адаптация одноименного американского шоу с Хайди Клум. В жюри вошли модный эксперт Тим Ильясов и известный российский кутюрье Валентин Юдашкин. Ведущей стала блогер Мария Миногарова — участница шоу «Топ-модель по-русски».
Отбор в реалити прошел и молодой краснодарский дизайнер Роман Уваров. Среди призов проекта — возможность создать коллаборацию с компанией Faberlic и 1 млн рублей на развитие собственного бренда одежды, сообщает пресс-служба канала «Пятница!».
17 октября в Москве в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Уваров презентовал весенне-летнюю коллекцию бренда RomaUvarovDesign, посвященную «болотному гламуру». Отражение в одежде нашли камыши и тина, темная вода, раковины, панцири улиток и разнообразная фауна.
Проект «Подиум» выходит по четвергам в 21:00.
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
Cобытия Краснодара с 22 по 28 октября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.