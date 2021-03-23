Краснодарский дизайнер Рома Уваров создал коллекцию с предполагаемой дочерью Путина

Напомним, в ноябре 2020 года «Проект» выпустил расследование об акционере банка «Россия» Светлане Кривоногих. По данным издания, женщина получила свое состояние благодаря близкому знакомству с президентом России Владимиром Путиным. Также в материале говорилось, что у Кривоногих есть 17-летняя дочь Елизавета, которая «феноменально похожа на президента России». В Кремле расследование назвали «провокационной желтизной», писала «Медуза» . В соцсетях девушка называет себя Луизой Розовой.

Вечером 23 марта краснодарский дизайнер Рома Уваров на странице своего бренда RomaUvarovDesign объявил о создании специального совместного лука [образа] BABY DROP SS’21 с Луизой Розовой.

«Одежда из этого дропа [коллекции] напомнит о приятных впечатлениях из детства, ожидании чуда, о детской наивности и чистоте», — сообщили на странице дизайнера.

Сам Уваров рассказал газете «Собака», что был счастлив поработать с Розовой, с которой они знакомы уже долгое время. По его словам, впереди их ждет еще много-много новых проектов и идей. В свою очередь девушка объяснила изданию, что коллекция отозвалась ей, и она почувствовала себя ребенком.