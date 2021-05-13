Уроженка Краснодара попала в рейтинг перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes
26-летняя уроженка Краснодара Катрин Ненашева стала номинанткой ежегодного рейтинга российского Forbes «З0 до 30»
Forbes составил рейтинг, в котором собраны те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или мировом уровне. Номинанты представлены в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн, социальные практики. 27 мая на сайте Forbes и в новом номере журнала огласят имена победителей — всего 30 человек.
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Так, в топ-10 перспективных деятелей искусства вошли два современных художника с Северного Кавказа — Аслан Гойсум из Чечни и уроженец Майкопа Вова Перкин.
В категорию социальных практик попала уроженка Краснодара, активистка Катрин Ненашева. Журналист портала Юга.ру связалась с ней и узнала, что девушка думает о своей номинации.
«Самое важное, что мотивирует в таких историях, — это поддержка людей, которые голосуют и пишут слова благодарности за труд. Арт-активизм и партисапаторные практики, которыми я занимаюсь, находятся на границе между социальной работой и искусством, а значит, по факту, состоят в некой скорой зоне — какие-то номинации случаются не часто, труд художников, занимающихся социально-ангажированными практиками, мало ценится в России», — поделилась Ненашева.
Ненашева рассказала, что провела несколько акций. В 2015 году был перформанс «Не бойся», созданный совместно с участницей панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Девушки пытались обратить внимание на условия содержания женщин в российских тюрьмах и адаптацию бывших заключенных. В следующем году Ненашева организовала акцию «На-казание», посвященную принудительному заключению в психиатрической больнице воспитанников детских домов. В 2017-м был проект «Между здесь и там» о проблеме людей, находящихся в психоневрологических интернатах.
«Я очень надеюсь, что художников, занимающихся социальным искусством, и активистов разных направлений будут чаще воспринимать как профессионалов своего дела, а не как случайных людей. Верю, что такие рейтинги могут этому способствовать», — добавила Ненашева.
В июне 2020 года арт-активистка провела в Краснодаре акцию «Поругайся со мной», посвященную теме насилия. Идея создания появилась в ответ на тот факт, что в период пандемии в России и Европе повысился уровень домашнего насилия.