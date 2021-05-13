Уроженка Краснодара попала в рейтинг перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Forbes составил рейтинг , в котором собраны те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или мировом уровне. Номинанты представлены в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн, социальные практики. 27 мая на сайте Forbes и в новом номере журнала огласят имена победителей — всего 30 человек.

Так, в топ-10 перспективных деятелей искусства вошли два современных художника с Северного Кавказа — Аслан Гойсум из Чечни и уроженец Майкопа Вова Перкин.

В категорию социальных практик попала уроженка Краснодара, активистка Катрин Ненашева. Журналист портала Юга.ру связалась с ней и узнала, что девушка думает о своей номинации.

«Самое важное, что мотивирует в таких историях, — это поддержка людей, которые голосуют и пишут слова благодарности за труд. Арт-активизм и партисапаторные практики, которыми я занимаюсь, находятся на границе между социальной работой и искусством, а значит, по факту, состоят в некой скорой зоне — какие-то номинации случаются не часто, труд художников, занимающихся социально-ангажированными практиками, мало ценится в России», — поделилась Ненашева.