Сияющие лилии и электрический шалфей. Парк «Краснодар» украсили к Новому году
С наступлением зимы в соцсетях начали появляться фотографии новогоднего парка «Краснодар»
Ежегодно с конца ноября стадион «Краснодар» готовят к празднованию Нового года. Например, в прошлом году на фасаде выложили число 2020 из желтых снежинок-фонариков.
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В этот раз фасад задекорировали обычными желтыми снежинкам. Новые украшения появились и в парке: помимо фонариков на деревьях, в водоемах установили белые светящиеся лилии. А шалфей в клумбах теперь электрический, ночью он зажигается сиреневым цветом. Фотографии с новогодним убранством появились в краснодарских соцсетях.
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