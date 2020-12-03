Сияющие лилии и электрический шалфей. Парк «Краснодар» украсили к Новому году

Краснодарский край

Распечатать

С наступлением зимы в соцсетях начали появляться фотографии новогоднего парка «Краснодар»

Ежегодно с конца ноября стадион «Краснодар» готовят к празднованию Нового года. Например, в прошлом году на фасаде выложили число 2020 из желтых снежинок-фонариков.

Читайте также:

В этот раз фасад задекорировали обычными желтыми снежинкам. Новые украшения появились и в парке: помимо фонариков на деревьях, в водоемах установили белые светящиеся лилии. А шалфей в клумбах теперь электрический, ночью он зажигается сиреневым цветом. Фотографии с новогодним убранством появились в краснодарских соцсетях.

Дизайн Новый год парк «Краснодар» Праздники

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России впервые за время пандемии зарегистрировали больше 28 тысяч больных коронавирусом за сутки
Сияющие лилии и электрический шалфей. Парк «Краснодар» украсили к Новому году
Минтранс РФ постарается дать Кубани больше денег, чтобы ускорить строительство Яблоновского моста
«Критика — часть моей профессии». Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ренном»
Путин захотел, чтобы через неделю врачей и учителей начали прививать от коронавируса
СК завел новое дело против замглавы электросетевой компании, который спрятал 50 млн рублей на кладбище в Краснодаре

Лента новостей

«Галицкий готов доверять своим людям»

Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»

Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад

Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?

Верить в чудеса

«Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей

Реклама на портале