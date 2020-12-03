Сияющие лилии и электрический шалфей. Парк «Краснодар» украсили к Новому году

Ежегодно с конца ноября стадион «Краснодар» готовят к празднованию Нового года. Например, в прошлом году на фасаде выложили число 2020 из желтых снежинок-фонариков.

В этот раз фасад задекорировали обычными желтыми снежинкам. Новые украшения появились и в парке: помимо фонариков на деревьях, в водоемах установили белые светящиеся лилии. А шалфей в клумбах теперь электрический, ночью он зажигается сиреневым цветом. Фотографии с новогодним убранством появились в краснодарских соцсетях.