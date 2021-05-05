В парке «Краснодар» пригрозили судом тем, кто ходит по клумбам и топчет цветы

Напомним, 1 апреля парк «Краснодар» рассказал о новой цветочной зоне с виолами и сообщил, что у локации есть особенности. Спустя несколько дней представители парка раскрыли секрет локации. Оказалось, что агрономы и садовники, работавшие над клумбой, пытались воспроизвести картину Александра Родченко «Побеждающее красное».

5 мая в инстаграме парка опубликовали фотографию мужчины, который зашел внутрь клумбы. Представители парка подчеркнули, что это неприемлемо, и за подобные действия будут подавать в суд. Также в администрации парка обратили внимание на то, что никто из горожан не остановил мужчину, и попросили пресекать подобные ситуации.

«Друзья, я существую ради вас и для вас. У меня можно ходить по газонам, любоваться арт-объектами, наслаждаться природой [...] Также я хочу отметить то, что он вытоптал цветы и зашел внутрь клумбы — это ведь не только моя, но и ваша вина. Это ваш парк, и в такие моменты вы находитесь рядом и можете повлиять на то, чтобы этого не происходило!», — говорится в сообщении.