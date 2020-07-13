В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей

Краснодарский край

Распечатать

В администрации парка «Краснодар» 13 июля рассказали о цветущем шалфее

Напомним, ежегодно шалфей в парке «Краснодар» начинает цвести в мае. В течение нескольких недель цветение продолжается, после чего растения обрезают. В 2020 году шалфей отцвел в начале июня — во время уборки оставшиеся цветы раздавали посетителям парка, писал паблик «Туподар» в телеграме.

Читайте также:

13 июля в официальном аккаунте парка в инстаграме сообщили, что в июле в террасированной части снова зацвел шалфей.

«Кто не успел сфотографироваться с шалфеем в июне — у вас будет несколько недель, чтобы восполнить этот пробел», — рассказали в посте.

В администрации парка напомнили, что не следует вставать в клумбы и топтать цветы.

View this post on Instagram

Террассированный сад постепенно покрывается лиловым ковром������������������ ⠀ Кто не успел сфотографироваться с шалфеем в июне – у вас будет несколько недель, чтобы восполнить этот пробел ������ ⠀ И напоминаю, ему по-прежнему не нравится, когда его топчут������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого

A post shared by Городской парк «Краснодар» (@officialparkkrasnodar) on

Краснодар Парки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее больше людей с сердечными заболеваниями смогут получить лекарства бесплатно
Еще 64 человека на Кубани заразились коронавирусом, один пациент умер
В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей
В Сочи запретили купаться в море
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение сестрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору
В Краснодаре после ночного дождя затопило 9 улиц

Лента новостей

«Современное искусство победило»

Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры

Реклама на портале