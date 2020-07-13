В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей

Напомним, ежегодно шалфей в парке «Краснодар» начинает цвести в мае. В течение нескольких недель цветение продолжается, после чего растения обрезают. В 2020 году шалфей отцвел в начале июня — во время уборки оставшиеся цветы раздавали посетителям парка, писал паблик «Туподар» в телеграме.

13 июля в официальном аккаунте парка в инстаграме сообщили, что в июле в террасированной части снова зацвел шалфей.

«Кто не успел сфотографироваться с шалфеем в июне — у вас будет несколько недель, чтобы восполнить этот пробел», — рассказали в посте.

В администрации парка напомнили, что не следует вставать в клумбы и топтать цветы.