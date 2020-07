В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей

View this post on Instagram

Террассированный сад постепенно покрывается лиловым ковром������������������ ⠀ Кто не успел сфотографироваться с шалфеем в июне – у вас будет несколько недель, чтобы восполнить этот пробел ������ ⠀ И напоминаю, ему по-прежнему не нравится, когда его топчут������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого