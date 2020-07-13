В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей
В администрации парка «Краснодар» 13 июля рассказали о цветущем шалфее
Напомним, ежегодно шалфей в парке «Краснодар» начинает цвести в мае. В течение нескольких недель цветение продолжается, после чего растения обрезают. В 2020 году шалфей отцвел в начале июня — во время уборки оставшиеся цветы раздавали посетителям парка, писал паблик «Туподар» в телеграме.
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13 июля в официальном аккаунте парка в инстаграме сообщили, что в июле в террасированной части снова зацвел шалфей.
«Кто не успел сфотографироваться с шалфеем в июне — у вас будет несколько недель, чтобы восполнить этот пробел», — рассказали в посте.
В администрации парка напомнили, что не следует вставать в клумбы и топтать цветы.
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Террассированный сад постепенно покрывается лиловым ковром������������������ ⠀ Кто не успел сфотографироваться с шалфеем в июне – у вас будет несколько недель, чтобы восполнить этот пробел ������ ⠀ И напоминаю, ему по-прежнему не нравится, когда его топчут������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого
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