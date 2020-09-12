В парке «Краснодар» в третий раз за год зацвел шалфей

Краснодарский край

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В администрации парка «Краснодар» 11 сентября сообщили о цветущем шалфее

Напомним, шалфей в парке «Краснодар» начинает цвести в мае. В течение нескольких недель цветение продолжается, после чего растения обрезают. В этом году впервые шалфей отцвел в начале июня — тогда цветы бесплатно раздавали прохожим. Второй раз кусты зацвели 13 июля, а через месяц началась вторая срезка цветов.

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Накануне в официальном аккаунте парка в инстаграме сообщили, что шалфей снова подрос и готов радовать посетителей.

«Третий раз за лето встречаем лиловый ковер», — уточнили в администрации парка.

Ранее порталу Юга.ру стало известно, что в краевом центре может появиться еще один стадион ФК «Краснодар» в районе улицы Посадского. По предположениям интернет-пользователей, стадион клубной Академии, который находится рядом с главной ареной «быков», собираются снести, а на его месте сделать еще одну очередь парка «Краснодар».

Краснодар парк «Краснодар» Парки Растениеводство

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