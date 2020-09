В парке «Краснодар» в третий раз за год зацвел шалфей

View this post on Instagram

Вы спрашиваете, будет ли ещё цвести шалфей?? ⠀ А он уже – подрос, и готов радовать гостей своей красотой������ ⠀ Третий раз за лето встречаем лиловый ковёр ������������������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������✨������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого