В парке «Краснодар» начали убирать светящийся шалфей

Об этом сообщили на официальной странице в инстаграме парка. По словам представителей «Краснодара», пришло время высаживать живой шалфей. Для этого специалисты убирают электрический с подсветкой, который работал всю зиму.

Напомним, шалфей в парке «Краснодар» начинает цвести в мае. Через несколько недель цветения растения обрезают. В этом году впервые шалфей отцвел в начале июня — тогда цветы бесплатно раздавали прохожим. Второй раз кусты зацвели 13 июля, а через месяц началась вторая срезка цветов. Третий раз шалфей порадовал краснодарцев в середине сентября.

Как писали Юга.ру, парк украсили к Новому году в начале декабря 2020 года. Тогда и появился электрический шалфей в клумбах, ночью он зажигался сиреневым цветом.