СК начал проверку после падения мальчика на самокате в парке «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства получения травм ребенком в одном из парков Краснодара 10 июля

Напомним, происшествие случилось вечером 10 июля в парке «Краснодар». 12-мальчик катался на электросамокате под наблюдением своей тети. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От столкновения ребенок потерял сознание, на место вызвали скорую помощь. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Как сообщили В СУ СК России по Краснодарскому краю 11 июля, во время падения мальчик получил различные повреждения. Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия и изучают все обстоятельства произошедшего. Также они устанавливают тех, кто предоставил самокат для катания. По итогам примут процессуальное решение.

Дети Краснодар Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

СК начал проверку после падения мальчика на самокате в парке «Краснодар»
В Краснодаре сгорел магазин автозапчастей на площади 100 кв. метров
Еще 65 человек заразились коронавирусом на Кубани, 2 пациента скончались
В парке «Краснодар» 12-летний мальчик упал на электросамокате, в тяжелом состоянии его увезли в больницу
В Анапе незаконно поставили шлагбаум, чтобы брать деньги с отдыхающих на пляже
В Адыгее открыли фитнес-центры, кафе и кинотеатры

Лента новостей

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

Статьи

Кто такой Сулейман Керимов

30 фактов из биографии сенатора и мецената

У председателя гордумы Краснодара Веры Галушко диагностировали COVID-19

Реклама на портале