СК начал проверку после падения мальчика на самокате в парке «Краснодар»

Напомним, происшествие случилось вечером 10 июля в парке «Краснодар». 12-мальчик катался на электросамокате под наблюдением своей тети. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От столкновения ребенок потерял сознание, на место вызвали скорую помощь. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Как сообщили В СУ СК России по Краснодарскому краю 11 июля, во время падения мальчик получил различные повреждения. Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия и изучают все обстоятельства произошедшего. Также они устанавливают тех, кто предоставил самокат для катания. По итогам примут процессуальное решение.