В Краснодаре мужчина сбил мальчика на «зебре», подросток в тяжелом состоянии

По предварительным данным, 39-летний водитель Peugeot двигался по улице Восточно-Кругликовской от 40-летия Победы в сторону Школьной. В 9:48 он сбил 14-летнего мальчика, который переезжал нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате.

В результате происшествия подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко порталу Юга.ру 28 октября.

Напомним, в ноябре 2019 года машина сбила мужчину с дочкой на самокате в краевом центре. А в июле 2020-го «Газель» столкнулась с электросамокатчиком, молодой человек погиб.