В парке «Краснодар» 12-летний мальчик упал на электросамокате, в тяжелом состоянии его увезли в больницу

Краснодарский край

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Вечером 10 июля в парке «Краснодар» случилось происшествие с ребенком

О происшествии написали в паблике «Типичный Краснодар». Автор поста сообщил, что в парке разбился подросток на самокате.

В пресс-службы ОМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что 12-летний мальчик из Апшеронского района и его тетя вечером гуляли в парке «Краснодар». Они арендовали электросамокаты и начали на них кататься. Ребенок не справился с управлением, врезался в бетонное препятствие и потерял сознание.

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Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь, добавил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Дети Краснодар Полиция Происшествия

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