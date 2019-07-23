В Сочи машина врезалась в электросамокат, на котором ехали два человека

В Сочи 22 июля произошло ДТП с участием электросамоката, есть пострадавшая

Авария случилась около 14:00 на улице Политехнической. Автомобиль Chevrolet Spark с 62-летней женщиной за рулем столкнулся с электросамокатом, которым управлял 25-летний парень. С ним ехала 28-летняя пассажирка.

В результате девушку госпитализировали с места происшествия.

Электросамокат ехал по проезжей части дороги, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи в июне машина насмерть сбила 14-летнего подростка, который ехал на скейтборде по дороге.