В парке «Краснодар» запретили ездить на электротранспорте и самокатах

Напомним, 4 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня, однако с 6 июня разрешил открыться паркам, скверам и набережным, а также летним кафе.

Накануне в инстаграме парка «Краснодар» появился пост, в котором говорилось о новых правилах прогулок. Теперь гостям запрещено использовать средства передвижения с электрическим двигателем, а также все виды самокатов. При этом можно кататься на скейтах и роликовых коньках. На велосипедах можно ездить только до 10:00.