В парке «Краснодар» запретили ездить на электротранспорте и самокатах
В парке «Краснодар» 5 июня сообщили о новых правилах прогулок по территории
Напомним, 4 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня, однако с 6 июня разрешил открыться паркам, скверам и набережным, а также летним кафе.
Накануне в инстаграме парка «Краснодар» появился пост, в котором говорилось о новых правилах прогулок. Теперь гостям запрещено использовать средства передвижения с электрическим двигателем, а также все виды самокатов. При этом можно кататься на скейтах и роликовых коньках. На велосипедах можно ездить только до 10:00.
«Я стараюсь быть комфортным и безопасным местом отдыха для каждого гостя… Надеюсь, вы будете ответственно следовать этим правилам и наслаждаться безопасными прогулками», — сказано в сообщении.
В комментариях к посту пресс-служба парка уточнила, что на самокатах нельзя ездить в том числе детям всех возрастов. Велосипеды запрещены вечером, на них можно проехать только утром с момента открытия парка до 10:00. Скейты и ролики разрешены весь день. За соблюдением новых правил будет следить охрана.
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