Мужчину на электросамокате сбила легковушка в Краснодаре
На улице Новороссийской в Краснодаре 20 августа сбили 32-летнего мужчину на электросамокате
ДТП случилось в 11:57. По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем автомобиля BMW ехала в сторону улицы Вишняковой. При съезде на обочину слева она не пропустила мужчину, который ехал по дороге на электросамокате, и сбила его.
В результате ДТП он получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 21 августа в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Еще одно ДТП, в котором пострадала девушка на самокате, произошло в Краснодаре 10 июня. Ее сбила 44-летняя женщина за рулем автомобиля Chery. В мае в ауле Новая Адыгея подросток погиб, врезавшись на электросамокате в иномарку.
В Правилах дорожного движения нет упоминания персонального электротранспорта, поэтому люди на электросамокатах должны руководствоваться правилами для обычных самокатов, то есть пешеходов: разрешено движение по тротуарам, запрещен выезд на дороги общего пользования.
Чиновники поднимают проблему выделения электротранспорта в отдельную категорию как минимум с 2015 года. Так, в августе 2018-го в Госдуме предложили ввести в России регистрацию личного электротранспорта — сегвеев, гироскутеров и моноколес. Однако подвижек в ПДД пока нет.
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