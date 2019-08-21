Мужчину на электросамокате сбила легковушка в Краснодаре

На улице Новороссийской в Краснодаре 20 августа сбили 32-летнего мужчину на электросамокате

ДТП случилось в 11:57. По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем автомобиля BMW ехала в сторону улицы Вишняковой. При съезде на обочину слева она не пропустила мужчину, который ехал по дороге на электросамокате, и сбила его.

В результате ДТП он получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 21 августа в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.