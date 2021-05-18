Власти Кубани рассчитывают, что летом в Геленджике не будет проблем с водоснабжением

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий 17 мая сообщил, что строительство водопровода между двумя микрорайонами в Геленджике хотят закончить в июне

Основные мероприятия по подготовке Геленджика к курортном сезону должны завершить к 1 июня. Там заканчиваются строительство нового водопровода, которые соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами Южный и Парус. Это позволит подавать воду от Троицкого группового водовода (ТГВ) в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора.

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Вице-губернатор Александр Трембицкий рассказал, что в начале мая за счет обильных осадков местные источники воды наполнились до максимального дебита (объема воды, который дает скважина в течение часа), поэтому проблем с водоснабжением в Геленджике нет.

«Проблем с водоснабжением в городе нет. Рассчитываем, что и в курортный сезон их не будет», — отметил Трембицкий.

Чиновник напомнил, что подача воды на курорте наполовину зависит от собственных источников, еще половина — приходится на Троицкий групповой водопровод (ТГВ). Сейчас там заканчивают строительство нового 11-километрового участка, уже уложено 10,5 км. Власти планируют в конце мая провести переключение, чтобы увеличить объем подачи воды абонентам.

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Также идет капремонт артезианских скважин Троицкого месторождения, по семи из них работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, к июлю должно закончиться согласование расширения площади Дивноморского водозабора, чтобы включить в систему водозабора новые скважин, которые хотят пробурить в районе пойм рек Мезыбь и Адерб.

Проблемы с водоснабжением в городах на Черноморском побережье начались несколько лет назад. Еще в 2018 году в Геленджике посреди лета ввели график подачи воды. В мае 2020 года курорте ограничили холодное водоснабжение до шести часов в сутки, в конце июля график подачи сократили до полутора часов. В августе на Дивноморском водозаборе, который питает половину Геленджика, пересохли 24 из 35 скважин.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, проблемы с водоснабжением в Геленджике вызваны тем, что последние 10-15 лет город активно застраивался, а количество потребителей воды увеличилось в три раза.