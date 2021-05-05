Мэр Краснодара распорядился повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 30 рублей

Глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах с 12 мая

Напомним, с 9 января в Краснодаре начали поэтапно повышать стоимость проезда в маршрутках с 28 до 30 рублей. При этом тарифы в трамваях и троллейбусах не менялись. Тем не менее, 15 марта директор муниципального унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (МУП «КТТУ») Александр Грачев заявил о необходимости повысить стоимость проезда также до 30 рублей. По его словам, если сохранить нынешний тариф, то к концу 2021 года у предприятия образуется 150 млн рублей задолженности по кредиту.

30 апреля глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление, которое устанавливает новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам МУП «КТТУ». Его опубликовали на сайте мэрии 30 апреля. Согласно документу, цена за одну поездку в трамваях и троллейбусах Краснодара вырастет с 28 до 30 рублей. Постановление вступает в силу с 12 мая 2021 года. Отметим, на документ обратил внимание 5 мая портал «Блокнот Краснодар». Пресс-релиза или официальных комментариев представителей мэрии о подорожании проезда в общественном транспорте пока не поступало.

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