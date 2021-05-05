Мэр Краснодара распорядился повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 30 рублей
Глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах с 12 мая
Напомним, с 9 января в Краснодаре начали поэтапно повышать стоимость проезда в маршрутках с 28 до 30 рублей. При этом тарифы в трамваях и троллейбусах не менялись.
Тем не менее, 15 марта директор муниципального унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (МУП «КТТУ») Александр Грачев заявил о необходимости повысить стоимость проезда также до 30 рублей. По его словам, если сохранить нынешний тариф, то к концу 2021 года у предприятия образуется 150 млн рублей задолженности по кредиту.
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30 апреля глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление, которое устанавливает новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам МУП «КТТУ». Его опубликовали на сайте мэрии 30 апреля.
Согласно документу, цена за одну поездку в трамваях и троллейбусах Краснодара вырастет с 28 до 30 рублей. Постановление вступает в силу с 12 мая 2021 года.
Отметим, на документ обратил внимание 5 мая портал «Блокнот Краснодар». Пресс-релиза или официальных комментариев представителей мэрии о подорожании проезда в общественном транспорте пока не поступало.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2013 года проезд в краснодарском муниципальном трамвае подорожал с 10 до 15 рублей, весной 2014 года цену повысили с 15 до 17 рублей, в декабре 2015 года тариф вырос до 20 рублей, с 1 января 2017 года цена поднялась до 23 рублей. 20 апреля 2018 года стоимость проезда увеличилась до 26 рублей. А 8 июля 2019 года тариф вырос до 28 рублей.