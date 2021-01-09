В Краснодаре подняли цены на проезд в маршрутках. Мэрия пообещала, что в трамваях билеты пока не подорожают

Накануне в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара состоялся брифинг, на котором семь коммерческих перевозчиков объявили об увеличении стоимости проезда с 28 до 30 рублей. Так, на 16 из 78 муниципальных автобусных маршрутов с 9 января начнется поэтапный рост цен:

Шешина сообщила, что семь перевозчиков уведомили администрацию Краснодара о повышении тарифа на 2 рубля. По её словам, в городе невозможно организовать все перевозки по регулируемым тарифам, потому что это будет обходиться мэрии примерно в 10 млрд рублей. Тогда всех перевозчиков будут содержать за счёт городского бюджета, а иначе они обанкротятся.

Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина разъяснила, что с 2017 года в маршрутных автобусах Краснодара действует нерегулируемый тариф. Коммерческие перевозчики, которые обслуживают такие маршруты, сами устанавливают цены на проезд и берут на себя все затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров объяснил, что в 2020 году перевозчики понесли большие затраты: они потратились на закупку кассовых аппаратов и табличек Брайля, а также на обустройство маршруток согласно требованиям безопасности. Кроме того, из-за пандемии снизилась выручка, при этом выросли расходы на топливо (почти на 16%), ОСАГО и запчасти.

Петров предупредил, что на фоне нынешней экономической ситуации остальные коммерческие перевозчики в январе-феврале тоже могут поднять цены.

Как писали Юга.ру, с 1 ноября 2020 года подорожал проезд в общественном транспорте Сочи и Новороссийска. Тогда в департаменте транспорта Краснодара порталу Юга.ру заявили, что не собираются поднимать цены в городском транспорте, а в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) сообщили, что у них нет официальной информации о повышении тарифов на проезд. Однако с 10 декабря увеличилась стоимость проезда в автобусе № 29. После этого в мэрии сказали, что в ближайшее время КТТУ не собирается поднимать цены, и пообещали, что до конца года частные перевозчики не будут менять тарифы.

В пресс-службе администрации Краснодара 8 января подчеркнули, что в трамваях, троллейбусах и автобусах из парка КТТУ в ближайшее время не планируют поднимать стоимость билетов.