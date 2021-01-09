В Краснодаре подняли цены на проезд в маршрутках. Мэрия пообещала, что в трамваях билеты пока не подорожают
Коммерческие перевозчики Краснодара с 9 января повысили стоимость проезда на 16 маршрутах
Накануне в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара состоялся брифинг, на котором семь коммерческих перевозчиков объявили об увеличении стоимости проезда с 28 до 30 рублей. Так, на 16 из 78 муниципальных автобусных маршрутов с 9 января начнется поэтапный рост цен:
- с 9 января — № 51 «Улица Трудовой славы — улица имени Академика Королёва» и № 58 «Комсомольский микрорайон — посёлок Берёзовый»;
- с 10 января — № 31 «Военный городок имени Жукова — Гипермаркет «Лента», Восточный Обход» и № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный».
- с 14 января — № 60 «Краснодарская ТЭЦ — ТРЦ «OZ Молл», № 61 «Комсомольский микрорайон — ТРЦ «OZ Молл» и № 77 «Юбилейный микрорайон — ТРЦ «OZ Молл»;
- с 16 января — № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский», № 34 «Улица имени Невкипелого — ЖК «Спортивная деревня» и № 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная Площадь»;
- с 23 января — № 56 «Мегацентр «Красная Площадь» — музей «Россия — моя история — торговый центр «Планета»;
- с 24 января — № 1 «Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь» — улица имени Комарова», № 28 «Юбилейный микрорайон — улица имени Валерия Гассия», № 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы» и № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный».
- с 31 января — № 23 «Улица имени Вишняковой — Речной порт».
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Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина разъяснила, что с 2017 года в маршрутных автобусах Краснодара действует нерегулируемый тариф. Коммерческие перевозчики, которые обслуживают такие маршруты, сами устанавливают цены на проезд и берут на себя все затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Шешина сообщила, что семь перевозчиков уведомили администрацию Краснодара о повышении тарифа на 2 рубля. По её словам, в городе невозможно организовать все перевозки по регулируемым тарифам, потому что это будет обходиться мэрии примерно в 10 млрд рублей. Тогда всех перевозчиков будут содержать за счёт городского бюджета, а иначе они обанкротятся.
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Президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров объяснил, что в 2020 году перевозчики понесли большие затраты: они потратились на закупку кассовых аппаратов и табличек Брайля, а также на обустройство маршруток согласно требованиям безопасности. Кроме того, из-за пандемии снизилась выручка, при этом выросли расходы на топливо (почти на 16%), ОСАГО и запчасти.
Петров предупредил, что на фоне нынешней экономической ситуации остальные коммерческие перевозчики в январе-феврале тоже могут поднять цены.
Как писали Юга.ру, с 1 ноября 2020 года подорожал проезд в общественном транспорте Сочи и Новороссийска. Тогда в департаменте транспорта Краснодара порталу Юга.ру заявили, что не собираются поднимать цены в городском транспорте, а в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) сообщили, что у них нет официальной информации о повышении тарифов на проезд. Однако с 10 декабря увеличилась стоимость проезда в автобусе № 29. После этого в мэрии сказали, что в ближайшее время КТТУ не собирается поднимать цены, и пообещали, что до конца года частные перевозчики не будут менять тарифы.
В пресс-службе администрации Краснодара 8 января подчеркнули, что в трамваях, троллейбусах и автобусах из парка КТТУ в ближайшее время не планируют поднимать стоимость билетов.
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