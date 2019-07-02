В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

В КТТУ объяснили, что в стоимость тарифа включают затраты предприятия на перевозку пассажиров за прошедший год с учетом инфляции в 4,3%. К ним относятся расходы на зарплату, страховые взносы, электроэнергию для движения трамваев и троллейбусов, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (ГСМ, масла, шины, запчасти).

Как сообщали Юга.ру, в январе 2013 года проезд в краснодарском муниципальном трамвае подорожал с 10 до 15 рублей, весной 2014 года цену повысили с 15 до 17 рублей, в декабре 2015 года тариф вырос до 20 рублей, с 1 января 2017 года цена поднялась до 23 рублей.

Последний раз стоимость проезда увеличивалась 20 апреля 2018 года — до 26 рублей. О том, что стоимость проезда увеличится и в 2019 году, сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в декабре 2018 года. По его словам, это связано с инфляцией, повышением стоимости ГСМ и услуг, а также с необходимостью ремонтировать подвижной состав.