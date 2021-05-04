На Кубани глава муниципалитета запретил повышать цены на проезд в автобусах

В начале мая и. о. главы Горячего Ключа запретил повышать цены на проезд в общественном транспорте

Что случилось? 27 апреля в пресс-службе администрации Горячего Ключа сообщили о повышении перевозчиком цен на проезд в общественном транспорте с 1 мая.

Проезд подорожал с 23 до 25 рублей в автобусах № 1 «Санаторий «Горячий Ключ» — улица Кубанская», № 2 «Санаторий «Горячий Ключ» — улица Бульвар Поляничко», № 3 «Санаторий «Горячий Ключ» — ж/д вокзал», № 4 «Санаторий «Горячий Ключ» — Центральная городская больница», № 5 «Санаторий «Горячий Ключ» — улица Заречье», № 10 «Санаторий «Горячий Ключ» — улица Герцена».

Кроме того, стоимость проезда по маршруту № 119 «Город Горячий Ключ — село Безымянное — село Фанагорийское» увеличилась до 2,2 рубля за каждый километр. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь .

Что произошло потом? Исполняющий обязанности главы Горячего Ключа Михаил Зарицкий 1 мая написал в своем инстаграме , что разделяет недоумение местных жителей по поводу повышения цен на проезд. По его словам, перевозчик самостоятельно принял решение увеличить цены. Кроме того, он сделал это второй раз за последние полгода.

«Пока не увижу ясные и четкие обоснования, поднятия тарифа не будет. Переговоры провел, пока цена останется на прежнем уровне», — заявил Зарицкий.

Перевозчик ИП Белай попросил прощения у местных жителей за доставленные неудобства. В ближайшее время в автобусах собираются обновить информацию о стоимости проезда, она остается на прежнем уровне — 23 рубля, написал интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.