В Краснодаре начали сужать улицу Чапаева

Напомним, в конце 2020 года городские власти представили проект реконструкции исторического центра Краснодара «7 улиц», в рамках которого сделают несколько улиц пешеходными. Проект стартует с улицы Чапаева, в марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

С 1 марта на улице Чапаева шел ремонт, который обещали закончить к 30 апреля. За это время там должны были заменить канализационные трубы. Из-за работ ограничили движение на улице Чапаева между Рашпилевской и Красноармейской.

20 апреля в мэрии анонсировали изменение схемы движения по Чапаева и Коммунаров. Так, с 5 мая на участке улицы от Рашпилевской до Красноармейской машины смогут проехать только по одной полосе, а с 15-го одностороннее движение собирались ввести на улице Коммунаров от Буденного до Ленина. По мнению городских властей, это не повлечет за собой значительных изменений в дорожной ситуации.