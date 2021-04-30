В Краснодаре начали сужать улицу Чапаева
Власти Краснодара вечером 29 апреля сообщили, что приняли решение ввести одностороннее движение по улице Чапаева
Напомним, в конце 2020 года городские власти представили проект реконструкции исторического центра Краснодара «7 улиц», в рамках которого сделают несколько улиц пешеходными. Проект стартует с улицы Чапаева, в марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции. Реализация проекта запланирована на 2022 год.
С 1 марта на улице Чапаева шел ремонт, который обещали закончить к 30 апреля. За это время там должны были заменить канализационные трубы. Из-за работ ограничили движение на улице Чапаева между Рашпилевской и Красноармейской.
20 апреля в мэрии анонсировали изменение схемы движения по Чапаева и Коммунаров. Так, с 5 мая на участке улицы от Рашпилевской до Красноармейской машины смогут проехать только по одной полосе, а с 15-го одностороннее движение собирались ввести на улице Коммунаров от Буденного до Ленина. По мнению городских властей, это не повлечет за собой значительных изменений в дорожной ситуации.
Вечером 29 апреля в телеграм-канале «Типичный Краснодар» обратили внимание, что на Чапаева начались работы по сужению улицы. В официальном аккаунте городского департамента транспорта ответили, что действительно после завершения ремонтных работ движение там откроют только по одной полосе. Это решение обсуждалось с местными жителями, уточнили в департаменте.
«Это еще не «7 улиц», но важный подготовительный этап. Расчёты чуть позже опубликуем», — заявили в ведомстве.
Местный житель Краснодара в группе «Помоги городу» в фейсбуке отметил, что на последней встрече с жителями района в Центральном округе дептрансу поручили сделать расчеты нагрузки на дорожную сеть района в часы пик, после чего предполагалось вернуться к обсуждению. По его словам, предлагался вариант с временным сужением улицы с использованием временных знаков или разметки для проверки варианта с односторонним движением. Это позволило бы вернуть двустороннее движение в случае возникновения проблем.
Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре начался ремонт еще одной центральной улицы — Карасунской. Его планируют закончить к 31 мая. Кроме того, с вечера 29 апреля в городе из-за репетиций парада Победы на 10 дней перекрыли два участка дорог — улицу Красноармейскую от Длинной до Будённого и улицу Будённого от Красной до Красноармейской.
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