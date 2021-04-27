В Сочи во время курортного сезона могут открыть еще один ковидный госпиталь

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 26 апреля сообщил, что при необходимости на курорте в летний сезон откроют дополнительный ковид-госпиталь

Напомним, в этом году майские праздники в России продлятся дольше обычного — нерабочими объявлены все дни с 1 по 10 мая. При этом на Кубани в связи с Радоницей нерабочим будет и вторник 11 мая.

В это же время, на месяц раньше обычного, на Кубани начнется курортный сезон. Так как с середины апреля авиасообщение между Россией и Турцией снова приостановлено, курорты Краснодарского края собираются принять всех, кто планировал отдых за рубежом.

Глава Сочи Алексей Копайгородский 26 апреля написал в своем телеграме, что провел расширенное заседание оперативного штаба, на котором обсудили подготовку к летнему курортному сезону.

По его данным, на майские праздники в ряде гостиниц и здравниц Сочи свободных номеров уже не осталось. Всего же в первую декаду мая курорт собирается принять до 200 тыс. туристов.

Копайгородский напомнил, что на Кубани по-прежнему действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Чтобы сохранить стабильную эпидобстановку, власти Сочи собираются продлить с июня часы работы внутригородских маршрутов общественного транспорта и сократить интервал движения между рейсами.

Кроме того, в Сочи сформировали дополнительные бригады скорой медицинской помощи. А при необходимости на курорте готовы развернуть дополнительный ковидный госпиталь.