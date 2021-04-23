В России дни с 1 по 10 мая будут нерабочими
Президент России Владимир Путин 23 апреля согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
Напомним, изначально планировалось, что в связи с майскими праздниками россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая (воскресенье-понедельник) и с 8 по 10 мая (воскресенье-понедельник). Дни со вторника (4 мая) по пятницу (7 мая) должны были быть рабочими.
23 апреля президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. В ходе мероприятия Попова предложила Путину сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
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По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, передало РИА «Новости».
Путин заявил, что следует прислушиваться к мнению специалистов, и согласился с предложением. По словам президента, соответствующий указ он подпишет уже сегодня.
Отметим, что власти Кубани в связи с Радоницей также объявили выходным днем вторник, 11 мая.