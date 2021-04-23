В России дни с 1 по 10 мая будут нерабочими

Напомним, изначально планировалось, что в связи с майскими праздниками россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая (воскресенье-понедельник) и с 8 по 10 мая (воскресенье-понедельник). Дни со вторника (4 мая) по пятницу (7 мая) должны были быть рабочими.

23 апреля президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. В ходе мероприятия Попова предложила Путину сделать нерабочими дни между майскими праздниками.