Режим повышенной готовности на Кубани продлили до майских праздников

Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии ввели на Кубани больше года назад — 15 марта 2020-го. Всё это время глава региона Вениамин Кондратьев продлевал его каждые две недели, последнее постановление действовало до 12 апреля.

Однако на этот раз губернатор продлил режим повышенной готовности сразу на три недели. Согласно документу, опубликованному 8 апреля на сайте администрации Краснодарского края, коронавирусные ограничения на Кубани будут действовать до 1 мая.

В остальном антиковидные меры остались прежними: жители и гости региона по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах массового пребывания, в том числе в магазинах, на вокзалах, в транспорте, на парковках, в лифтах и других общественных местах скопления людей.