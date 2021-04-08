Режим повышенной готовности на Кубани продлили до майских праздников
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 апреля вновь продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса
Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии ввели на Кубани больше года назад — 15 марта 2020-го. Всё это время глава региона Вениамин Кондратьев продлевал его каждые две недели, последнее постановление действовало до 12 апреля.
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Однако на этот раз губернатор продлил режим повышенной готовности сразу на три недели. Согласно документу, опубликованному 8 апреля на сайте администрации Краснодарского края, коронавирусные ограничения на Кубани будут действовать до 1 мая.
В остальном антиковидные меры остались прежними: жители и гости региона по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах массового пребывания, в том числе в магазинах, на вокзалах, в транспорте, на парковках, в лифтах и других общественных местах скопления людей.
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Режим самоизоляции должны соблюдать жители Кубани старше 65 лет, а также граждане с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.
По данным на 8 апреля в Краснодарском крае COVID-19 официально подтвердился у 43 тыс. 229 человек. За всё время скончались 2 тыс. 415 пациентов ковид-госпиталей.
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