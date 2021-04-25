В Краснодарском крае зафиксировали 80 смертей от COVID-19 за неделю

Как сообщали Юга.ру, с марта оперативный штаб Кубани не публикует сводку с данными о поле и возрасте умерших от ковида, их месте жительства и сопутствующих патологиях. При этом почти два месяца в регионе ежедневно фиксируют по 11-13 смертей. Так, за неделю с 19 по 25 апреля оперштаб Кубани сообщил о 80 смертях. Ежедневная статистика осталась стабильной: число смертей колебалось в пределах 11–13 случаев, новых заражений — 99–103. Всего за прошлую неделю коронавирус подтвердился у 706 жителей региона — на 16 меньше, чем неделей раньше .

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 44 978 человек в регионе, включая 2919 детей. На 25 апреля 39 553 пациента выписаны с выздоровлением, 2613 человек скончались. 57 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО.

Как писали Юга.ру, 8 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил до мая режим повышенной готовности, введенный больше года назад из-за коронавируса. При этом власти региона решили начать курортный сезон на месяц раньше обычного.