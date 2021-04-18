На Кубани снова зафиксировали 82 смерти от коронавируса за неделю

В Краснодарском крае к 18 апреля COVID-19 подтвердился у тыс. человек

Напомним, с марта оперативный штаб Кубани перестал публиковать сводку об умерших от коронавируса, в которой были данные о поле и возрасте погибших, их месте жительства и сопутствующих патологиях. При этом на протяжении месяца в регионе ежедневно регистрируют по 11-13 летальных случаев среди пациентов красных зон.

Так, за неделю с 12 по 18 апреля оперштаб Кубани вновь сообщил о 82 смертях — ровно столько же, сколько было неделей ранее. Ежедневная статистика также остается стабильной: летальные исходы колебались в пределах 11–12 случаев, новые заражения — в пределах 101–105. Всего за прошлую неделю коронавирус подтвердился у 722 жителей региона, что на 20 меньше, чем за предыдущие семь дней.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявили 44 тыс. 272 инфицированных COVID-19 (+103 за последние сутки). Скончались 2 тыс. 533 человека (+12). На данный момент в стационарах лечатся 1 тыс. 307 пациента, на дому — 1 тыс. 601 больных. В целом по стране число носителей коронавируса достигло 4 млн 702 тыс. 101 (+8 тыс. 632). Умерли 105 тыс. 582 человека (+389).